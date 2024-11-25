انهيار أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم أثناء تلقيها العزاء (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

شهدت مراسم عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، انهيار أنوسة كوتة، أرملة الفنان الراحل محمد رحيم، أثناء تلقيها العزاء، والمقام حاليًا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرصت الفنانة أنوشكا على تقديم واجب التعازي ومواساتها والحديث معها لتهدئتها.

توافد عدد من نجوم الفن والموسيقى على عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، أبرزهم أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، كمال أبو رية، محمد حماقي، محمد رمضان، محمد محسن المخرج جمال العدل، المنتج نصر محروس، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مصطفى كمال نقيب المهن الموسيقية، حلمي عبدالباقي، ماجد المصري، حميد الشاعري، هاني محروس، كريم خطاب، محمود التهامي، وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.