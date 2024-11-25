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جمال العدل وإدوارد ومصطفى كامل يواسون أسرة الملحن الراحل محمد رحيم (صور)

08:55 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    جمال العدل وإدوارد يقدمان واجب العزاء لأسرة طاهر رحيم في محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    إدوارد يقدم واجب العزاء لأسرة طاهر رحيم في محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    ماجد المصري وطاهر رحيم
  • عرض 13 صورة
    ماجد المصري يقدم واجب العزاء في محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    ماجد المصري يقدم واجب العزاء لأسرة طاهر رحيم في محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    ماجد المصري يقدم واجب العزاء لأسرة طاهر رحيم في محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    حمدي بدر وطاهر رحيم شقيق الراحل محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    مصطفى كامل في عزاء محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    مصطفى كامل وجاد شويري في عزاء محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    ماجد المصري يقدم واجب العزاء لأسرة طاهر رحيم في محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    مصطفى كامل وجاد شويري في عزاء محمد رحيم
  • عرض 13 صورة
    مصطفى كامل وجاد شويري في عزاء محمد رحيم
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

شهد عزاء الملحن محمد رحيم، توافد العديد من نجوم الفن أبرزهم، الفنان إدوارد، نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، والمنتج جمال العدل.

وحضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أبرزهم: أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، كمال أبو رية، محمد حماقي، محمد رمضان، محمد محسن، المنتج نصر محروس، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، حلمي عبدالباقي، ماجد المصري، حميد الشاعري، هاني محروس، كريم خطاب، محمود التهامي، وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

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