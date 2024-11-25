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بالصور| أنوشكا وماجد المصري وإدوارد في عزاء محمد رحيم

08:50 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أنوشكا وشقيق محمد رحيم في العزاء
  • عرض 10 صورة
    أنوشكا وشقيق محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    أنوشكا
  • عرض 10 صورة
    شقيق محمد رحيم مع أنوشكا
  • عرض 10 صورة
    شقيق محمد رحيم مع جمال العدل وإدوارد
  • عرض 10 صورة
    ماجد المصري في عزاء محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    إدوارد وجمال العدل وشقيق محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    ماجد المصري وشقيق محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    شقيق محمد رحيم وأنوشكا
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الملحن محمد رحيم، ومواساة أسرته، وتواجدوا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مساء اليوم الاثنين 25 نوفمبر.

وكان من بين الحضور: النجمة أنوشكا، الفنان ماجد المصري، الفنان إدوارد، الفنانة هند عاكف، كما شهد العزاء توافد: محمد رمضان، محمد حماقي، تامر حسني، جمال العدل، ماندو العدل، أحمد زاهر، ساندي، ميرهان حسين، خالد عجاج، كمال أبو رية.

وشُيعت جنازة محمد رحيم عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

عزاء محمد رحيم أنوشكا ماجد المصري أنوسة كوتة
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