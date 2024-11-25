بالصور| الحزن يسيطر على بوسي في عزاء الملحن محمد رحيم

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

وصلت منذ قليل، المطربة بوسي إلى عزاء الملحن محمد رحيم الذي بدأ عقب صلاة المغرب اليوم الاثنين، في مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وسيطر الحزن على بوسي في العزاء، وبدت متأثرة برحيل محمد رحيم وحرصت على مواساة زوجته والمقربين منه.

وشهد العزاء توافد عدد كبير من أهل الفن، بينهم: محمد رمضان، محمد حماقي، تامر حسني، جمال العدل، ماندو العدل، أحمد زاهر، ساندي، ميرهان حسين، خالد عجاج، كمال أبو رية، مصطفى كامل، هند عاكف، حلمي عبدالباقي.

وشُيعت جنازة محمد رحيم عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.