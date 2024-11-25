مصطفى كامل وحلمي عبدالباقي يصلان عزاء محمد رحيم

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان حلمي عبدالباقي ونقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل على حضور عزاء الراحل محمد رحيم المُقام اليوم الاثنين بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وشهد العزاء توافد عدد كبير من النجوم، وبينهم: تامر حسني، محمد رمضان، أحمد زاهر، شادي شامل، ماندو العدل، كريم محسن،كما شهد العزاء توافد عدد كبير من أهل الفن، بينهم: محمد رمضان، محمد حماقي، تامر حسني، جمال العدل، ماندو العدل، أحمد زاهر، ساندي، ميرهان حسين، خالد عجاج، كمال أبو رية.

وشُيعت جنازة محمد رحيم عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.