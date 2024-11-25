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تركي آل الشيخ عن زيارة أشرف سلمان والفقي والسعدي لاستديوهات "الحصن": "ستثمر عن مشاريع مع مصر الحبيبة

07:52 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ
  • عرض 8 صورة
    المستشار تركي آل الشيخ
  • عرض 8 صورة
    تركي آل الشيخ
  • عرض 8 صورة
    أشرف سلمان وعمرو الفقي
  • عرض 8 صورة
    أشرف سلمان وعمرو الفقي ومحمد السعدي
  • عرض 8 صورة
    عمرو الفقي ومحمد السعدي
  • عرض 8 صورة
    استديوهات الحصن
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كتبت- منى الموجي:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، بفيديو لزيارة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والمنتج محمد السعدي لاستديوهات الحصن- Big time في السعودية.

وعلق تركي على الفيديو "سعيد بزيارة إخوتي الأعزاء معالي الأستاذ أشرف سلمان وسعادة الأخوين الغالين عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة والمنتج محمد السعدي لمنشأة استوديوهات الحصن Big Time اليوم الذي سيثمر عنه مشاريع مشتركة إن شاء الله مع مصر الحبيبة".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

السعودية تركي آل الشيخ محمد السعدي استديوهات الحصن عمرو الفقي أشرف سلمان مصر
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