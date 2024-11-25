محمد رمضان يواسي أرملة الملحن محمد رحيم.. ويضع قبلة على رأس ابنته (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص النجم محمد رمضان على مواساة أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، الذي يقام عزاء حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقدم رمضان التعازي والمواساة لأسرة الملحن الراحل، ووضع قبلة على رأس ابنه محمد رحيم.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أبرزهم: أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، كمال أبو رية، محمد حماقي، محمد رمضان، محمد محسن المخرج جمال العدل، المنتج نصر محروس، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مصطفى كمال نقيب المهن الموسيقية، حلمي عبدالباقي، ماجد المصري، وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.