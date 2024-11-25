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محمد رمضان يواسي أرملة الملحن محمد رحيم.. ويضع قبلة على رأس ابنته (صور)

07:50 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان وطاهر رحيم في عزاء شقيقه محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان وطاهر رحيم
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يقدم التعازي لأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان وطاهر رحيم في عزاء شقيقه محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان وطاهر رحيم في العزاء
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يقدم التعازي لأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يواسي ابنة محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يقدم التعازي لأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم
  • عرض 10 صورة
    محمد رمضان يواسي أرملة محمد رحيم وابنته الصغيرة
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كتب - معتز عباس:
تصوير - هاني رجب:

حرص النجم محمد رمضان على مواساة أنوسة كوتة أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، الذي يقام عزاء حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقدم رمضان التعازي والمواساة لأسرة الملحن الراحل، ووضع قبلة على رأس ابنه محمد رحيم.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أبرزهم: أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، كمال أبو رية، محمد حماقي، محمد رمضان، محمد محسن المخرج جمال العدل، المنتج نصر محروس، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مصطفى كمال نقيب المهن الموسيقية، حلمي عبدالباقي، ماجد المصري، وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

محمد رمضان أنوسة كوتة ابنة محمد رحيم عزاء محمد رحيم
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