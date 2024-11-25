بالصور| شادي شامل يستقبل العزاء في الملحن محمد رحيم

كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

تواجد الفنان شادي شامل في عزاء الملحن محمد رحيم، المُقام حاليا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ووقف شادي شامل مع أسرة الراحل وحرص على استقبال المعزين.

كما شهد العزاء توافد عدد كبير من أهل الفن، بينهم: محمد رمضان، لؤي، محمد حماقي، تامر حسني، جمال العدل، ماندو العدل، أحمد زاهر، ساندي، ميرهان حسين، خالد عجاج، كمال أبو رية، محمود التهامي.

وشُيعت جنازة محمد رحيم عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.