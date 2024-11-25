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محمد حماقي يقدم واجب العزاء في الملحن الراحل محمد رحيم (صور)

07:37 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان يواسي طاره رحيم في وفاة شقيقه محمد رحيم
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان يقدم واجب العزاء في وفاة محمد رحيم
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان يواسي طاهر رحيم في وفاة شقيقه محمد رحيم
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان يواسي طاهر رحيم
  • عرض 8 صورة
    محمد حماقي يواسي طاهر رحيم في وفاة شقيقه محمد رحيم
  • عرض 8 صورة
    محمد محسن يصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان يواسي طاهر رحيم في وفاة شقيقه محمد رحيم
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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

حرص المطرب محمد حماقي، على تقديم واجب العزاء في الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية السبت الماضي.

وقدم حماقي واجب التعازي والمواساة للدكتور طاهر رحيم شقيق الراحل، في العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كما وصل العزاء، الفنان محمد رمضان، وقدم واجب التعازي لأسرة الملحن الراحل محمد رحيم.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أبرزهم: أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، كمال أبو رية، محمد حماقي، محمد رمضان، محمد محسن المنتج جمال العدل، المنتج نصر محروس، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

محمد حماقي في عزاء محمد رحيم عزاء الملحن الراحل محمد رحيم المطرب محمد حماقي وفاة الملحن محمد رحيم مسجد الشرطة بالشيخ زايد
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