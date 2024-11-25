بالصور| وصول محمد رمضان إلى عزاء الملحن محمد رحيم

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان محمد رمضان على تقديم واجب العزاء في الملحن محمد رحيم، ووصل قبل قليل إلى مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

وقدم رمضان واجب العزاء لشقيق رحيم، وحرص على مواساة أسرته.

كما شهد العزاء توافد عدد كبير من أهل الفن، بينهم: تامر حسني، جمال العدل، ماندو العدل، أحمد زاهر، ساندي، ميرهان حسين، خالد عجاج، كمال أبو رية.

وشُيعت جنازة محمد رحيم عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.