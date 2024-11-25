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بالصور| نجوم الفن يواسون ابنة الراحل محمد رحيم ويقدمون واجب العزاء

07:23 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    خالد عجاج وابنة محمد رحيم
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    شقيق محمد رحيم يقبل رأس ابنته
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    عزاء محمد رحيم
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    من عزاء محمد رحيم
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    عزاء الفنان محمد رحيم
  • عرض 7 صورة
    عزاء محمد رحيم
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كتبت- منى الموجي:
تصوير- هاني رجب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة ابنة الملحن الكبير محمد رحيم، والذي غادر عالمنا صباح يوم السبت الماضي.
وقدم النجوم واجب العزاء لابنة الراحل وشقيقه الذي التُقطت له صورًا وهو يقف إلى جوار ابنة شقيقه ويقبل رأسها، ومن بين الحضور: تامر حسني، كمال أبو رية، خالد عجاج، جمال العدل، ماندو العدل.
كما حرص الفنان تامر حسني على مواساة مدربة الأسود أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم وأسرته، ويشهد العزاء توافد عدد كبير من نجوم الفن، لمواساة أسرة الملحن الراحل، الذي غادر عالمنا صباح السبت 23 نوفمبر عن عمر يناهز 45 عاما.
وشُيعت جنازة محمد رحيم عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.
وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

عزاء محمد رحيم ابنة محمد رحيم تامر حسني خالد عجاج كمال أبو رية جمال العدل ماندو العدل
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