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أشرف زكي وتامر حسني وخالد عجاج.. 20 صورة لنجوم الفن في عزاء محمد رحيم

07:17 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    تامر حسني يحضر عزاء محمد رحيم (
  • عرض 20 صورة
    تامر حسني يواسي ابنه محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    أشرف زكي يحضر عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    جمال وماندو العدل في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    خالد عجاج في عزاء الملحن محمد رحيم (
  • عرض 20 صورة
    خالد عجاج وكمال أبو رية وطاهر رحيم في عزاء الملحن محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    خالد عجاج وكمال أبو رية يقدمان واجب العزاء في الملحن محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    خالد عجاج وكمال أبو رية يقدمان واجب العزاء في الملحن محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    شادي شامل يستقبل ضيوف عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    شادي شامل يستقبل ضيوف عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    تامر حسني وكمال أبو رية في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن والمجتمع في عزاء محمد رحيم في الشيخ زايد
  • عرض 20 صورة
    محسن جابر في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن والمجتمع في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن والمجتمع في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن والمجتمع في عزاء محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    كمال أبو رية في عزاء محمد رحيم بالشيخ زايد
  • عرض 20 صورة
    أشرف زكي يقدم واجب العزاء في محمد رحيم
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن والمجتمع في عزاء محمد رحيم في الشيخ زايد
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كتب - معتز عباس:
تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن والمجتمع، على تقديم واجب العزاء في الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية السبت الماضي.

وتلقى الدكتور طاهر رحيم شقيق الراحل، وأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم، التعازي والمواساة من النجوم الذين توافدوا على العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أبرزهم: أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، كمال أبو رية، المخرج جمال العدل، المنتج نصر محروس، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

عزاء محمد رحيم أشرف زكي تامر حسني خالد عجاج محمد رحيم
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عاجل| أشرف زكي وتامر حسني وخالد عجاج.. 20 صورة لنجوم الفن في عزاء محمد رحيم