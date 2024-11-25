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بالصور| ميرهان حسين تصل عزاء محمد رحيم

06:46 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    أحمد زاهر وتامر حسني
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    أحمد زاهر وأنوسة كوتة
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    ميرهان حسين
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    ميرهان حسين
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كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

وصلت قبل قليل الفنانة ميرهان حسين إلى مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، لتقديم واجب العزاء في الملحن الكبير محمد رحيم.

كما حرص الفنان تامر حسني على مواساة مدربة الأسود أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم وأسرته، ويشهد العزاء توافد عدد كبير من نجوم الفن، لمواساة أسرة الملحن الراحل، الذي غادر عالمنا صباح السبت 23 نوفمبر عن عمر يناهز 45 عاما.

وشُيعت جنازة محمد رحيم عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

الفنانة ميرهان حسين عزاء الملحن محمد رحيم وفاة الملحن محمد رحيم مسجد الشرطة في الشيخ زايد ميرهان حسين في عزاء محمد رحيم
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