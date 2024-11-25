بالصور| تامر حسني يواسي أرملة محمد رحيم وشقيقه

كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان تامر حسني على مواساة مدربة الأسود أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم وأسرته، وتواجد في العزاء المُقام حاليا في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

ويشهد العزاء توافد عدد كبير من نجوم الفن، لمواساة أسرة الملحن الراحل، الذي غادر عالمنا صباح السبت 23 نوفمبر عن عمر يناهز 45 عاما، وبينهم: أحمد زاهر، ساندي.

وشُيعت جنازة محمد رحيم عقب صلاة ظهر أمس الأحد من مسجد الشرطة في الشيخ زايد، وسط تواجد عدد كبير من الوسط الغنائي والفني.

وكان شقيق الفنان الراحل أكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الطب الشرعي حسم بشكل نهائي سبب الوفاة، بعد إجراء الكشف والفحوصات الطبية، إذ تبين أن الوفاة حدثت صباح السبت نتيجة سكتة دماغية، مشددا على عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.