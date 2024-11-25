لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تامر حسني يواسي طاهر رحيم في عزاء شقيقه الملحن محمد رحيم (صور)

06:31 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    أنوسةى كوتة تنتظر وتستقبل المعزين في وفاة زوجها
  • عرض 14 صورة
    بدء استقبال المعزين في وفاة محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    بدء استقبال المعزين في وفاة محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    بدء استقبال المعزين في وفاة محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    أحمد زاهر يقدم واجب العزاء في وفاة محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    تامر حسني يصل عزاء محمد رحيم في الشيخ زايد
  • عرض 14 صورة
    بدء استقبال المعزين في وفاة محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    تامر حسني يواسي طاهر رحيم في وفاة شقيقه محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    ميرهان حسين تصل عزاء محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    تامر حسني يقدم واجب العزاء في وفاة محمد رحيم
  • عرض 14 صورة
    بدء استقبال المعزين في وفاة محمد رحيم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

توافد نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء في الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية السبت الماضي.

وتلقى الدكتور طاهر رحيم شقيق الراحل، وأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم، التعازي والمواساة من النجوم الذين توافدوا على العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص النجم تامر حسني على مواساة طاهر رحيم شقيق الراحل محمد رحيم، وتقديم التعازي له في وفاة شقيقه.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أبرزهم: أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

تامر حسني يواسي طاهر رحيم عزاء الملحن محمد رحيم الملحن الراحل محمد رحيم طاهر رحيم شقيق محمد رحيم مسجد الشرطة بالشيخ زايد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* بعد هبوطه.. ماذا حدث لسعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية؟
حادث غرق لانش سياحي في مرسى علم.. تغطية خاصة
عاجل| الصور الأولى من عزاء الملحن محمد رحيم