تامر حسني يواسي طاهر رحيم في عزاء شقيقه الملحن محمد رحيم (صور)

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كتب - معتز عباس:

تصوير - هاني رجب:

توافد نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء في الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية السبت الماضي.

وتلقى الدكتور طاهر رحيم شقيق الراحل، وأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم، التعازي والمواساة من النجوم الذين توافدوا على العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص النجم تامر حسني على مواساة طاهر رحيم شقيق الراحل محمد رحيم، وتقديم التعازي له في وفاة شقيقه.

حضر عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والشخصيات العامة عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، أبرزهم: أحمد زاهر، المخرج ماندو العدل، ميرهان حسين، تامر حسني، وغيرهم.

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.