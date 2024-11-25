بالصور.. أحمد زاهر وماندو العدل يستقبلان المُعزين في الملحن الراحل محمد رحيم

ميرنا جميل تنشر صورًا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة" وتعلق

كتب - معتز عباس:

تصوير - مروان الطيب:

توافد نجوم الفن والمجتمع على عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية السبت الماضي.

وتلقى الدكتور طاهر رحيم شقيق الراحل، وأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم، التعازي والمواساة من النجوم الذين توافدوا على العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرصا المخرج ماندو العدل، والفنان أحمد زاهر على تقديم واجب العزاء واستقبال المعزين في عزاء الملحن الراحل محمد رحيم

رحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.