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"أول الحاضرين".. تامر حسني يقدم واجب العزاء في الراحل محمد رحيم

06:13 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    عزاء محمد رحيم في مسجد الشرطة
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    تامر حسني يصل عزاء محمد رحيم
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    وصول تامر حسني عزاء محمد رحيم
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    تامر حسني في عزاء محمد رحيم
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    نجوم الفن والمجتمع في عزاء محمدر حيم
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كتب - معتز عباس:

تصوير - مروان الطيب:

توافد نجوم الفن والمجتمع لتقديم واجب العزاء في الملحن الراحل محمد رحيم، الذي وافته المنية السبت الماضي.

وتلقى الدكتور طاهر رحيم شقيق الراحل، وأنوسة كوتة أرملة محمد رحيم، التعازي والمواساة من النجوم الذين توافدوا على العزاء المقام حاليًا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص المطرب تامر حسني على حضور العزاء، لتقديم التعازي لأسرة الملحن الراحل محمد رحيم

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

نجوم الفن في عزاء محمد رحيم عزاء محمد رحيم تامر حسني في عزاء محمد رحيم وفاة محمد رحيم مسجد الشرطة بالشيخ زايد
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