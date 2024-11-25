ميرنا جميل تنشر صورًا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة" وتعلق

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ميرنا جميل، عن سعادته بالمشاركة في مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، والتي عرضت مؤخرًا على مسرح العلى في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت ميرنا، صورًا من المسرحية، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبسوطة اني جزء من عمل مسرحي مشرف زي ده، وعن حلاوة الكواليس وحلاوة وشطارة والتزام وخفة دم أكرم وبيومي ومصطفى، وكل حد شارك فيه مع حفظ الألقاب، وأهم حاجة حلاوة استقبال الجمهور لينا وبفضل ربنا تم مد العرض يوم كمان".

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مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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