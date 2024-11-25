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بالصور.. الحزن يسيطر على شقيق الملحن محمد رحيم في عزائه

05:20 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
  • عرض 6 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
  • عرض 6 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
  • عرض 6 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
  • عرض 6 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
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كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل، مراسم عزاء الملحن محمد رحيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وسيطر الحزن على طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم.

وكانت مدربة الأسود أنوسة كوتة، أعلنت عن موعد ومكان عزاء زوجها الراحل الملحن محمد رحيم، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وعلقت: "بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله العزاء غدا الاثنين، الموافق 25 نوفمبر 2024، للمغفور له الموسيقار محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الملحن الراحل محمد رحيم، قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينة"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".

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