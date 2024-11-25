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الصور الأولى من عزاء الملحن محمد رحيم

05:16 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
  • عرض 9 صورة
    عزاء محمد رحيم
  • عرض 9 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
  • عرض 9 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
  • عرض 9 صورة
    طاهر رحيم شقيق محمد رحيم في عزائه
  • عرض 9 صورة
    زوجة محمد رحيم وشقيقه
  • عرض 9 صورة
    عزاء الملحن محمد رحيم
  • عرض 9 صورة
    عزاء الملحن محمد رحيم
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كتبت- منال الجيوشي
تصوير- هاني رجب
بدأ منذ قليل، عزاء الملحن محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور أسرته وأصدقائه

محمد رحيم رحل عن عالمنا يوم السبت، عن عمر يناهز ٤٥ عاما، إثر تعرضه لأزمة قلبية

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم

أنوسة كوتة محمد رحيم عزاء محمد رحيم مسجد الشرطة بالشيخ زايد
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