أبرزهم كريم عبدالعزيز وخالد النبوي.. نجوم الفن في عيد ميلاد نسرين إمام

ميرنا جميل تنشر صورًا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة" وتعلق

القاهرة- مصراوي

تصوير- هاني رجب

احتفلت الفنانة نسرين إمام، بعيد ميلادها، منذ أيام، بحضور عدد من نجوم الفن، بأحد الأماكن بالشيخ زايد

وكان من أبرز الحضور كريم عبد العزيز، خالد النبوي، شريف منير، عماد زيادة، خالد سليم، نجلاء بدر، إلهام شاهين، ليلى علوي، أحمد العوضي، درة، كريم فهمي وزوجته

كما حضر الحفل سيد رجب، يسرا، المنتج جمال العدل، نسرين طافش، نجلاء بدر، وآخرون

نسرين إمام هي زوجة المنتج تامر مرسي، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، والذي عرض عام ٢٠١١