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أبرزهم كريم عبدالعزيز وخالد النبوي.. نجوم الفن في عيد ميلاد نسرين إمام

04:49 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
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    درة ونسرين امام
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    كريم فهمي وزوجته (2)
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    كريم فهمي وزوجته
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    ليلى علوي وشريف منير وكريم عبدالعزيز وخالد النبوي
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    ليلى علوي وكريم عبدالعزيز وشريف منير والمنتج تامر مرسي
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    ليلى علوي ونسرين إمام
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    المنتج تامر مرسي ونسرين امام
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    درة وزوجها ونسرين امام
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    نسرين امام في عيد ميلادها (3)
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    نسرين امام في عيد ميلادها
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    نسرين إمام في عيد ميلادها_1
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    نسرين امام واحمد العوضي
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    نسرين إمام وإنجي علاء
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    نسرين امام في عيد ميلادها (2)
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    نجلاء بدر ونسرين امام
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    نسرين امام
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    نسرين امام وزوجها المنتج تامر مرسي ونجوم الفن
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    نسرين امام وخالد سليم وزوجته
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    يسرا وليلى علوي والهام شاهين وسيد رجب
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القاهرة- مصراوي
تصوير- هاني رجب
احتفلت الفنانة نسرين إمام، بعيد ميلادها، منذ أيام، بحضور عدد من نجوم الفن، بأحد الأماكن بالشيخ زايد

وكان من أبرز الحضور كريم عبد العزيز، خالد النبوي، شريف منير، عماد زيادة، خالد سليم، نجلاء بدر، إلهام شاهين، ليلى علوي، أحمد العوضي، درة، كريم فهمي وزوجته

كما حضر الحفل سيد رجب، يسرا، المنتج جمال العدل، نسرين طافش، نجلاء بدر، وآخرون

نسرين إمام هي زوجة المنتج تامر مرسي، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، والذي عرض عام ٢٠١١

عيد ميلاد نسرين إمام نسرين إمام كريم عبدالعزيز خالد النبوي
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