أنغام ترد على بوسي بعد تصريحات الأخيرة عنها .. ماذا قالت؟

ميرنا جميل تنشر صورًا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة" وتعلق

كتب- هاني صابر:

ردت المطربة أنغام، على تصريحات المطربة بوسي الأخيرة عنها بأحد البرامج الفضائية.

وأعادت أنغام، نشر صورة لبوسي من الحلقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وأنا يشرفني يا حبيبتي إنك تكوني أختي يا بوسي".

وقالت بوسي، ببرنامج "عندي سؤال" على قناة "المشهد": "أنا الحمد لله مقلش عن شيرين وأنغام، ولولا مشاكلي كنت بقيت معاهم، وموهبتي زيهم بالضبط، ومفيش حاجة اسمها صوت مصر، وكل ده كلام مش مظبوط وكلهم صوتهم أحلى من بعض".

وتابعت: "شيرين عبدالوهاب نفسي أتواصل معاها وأقولها فوقي لنفسك انتي شيرين اللي العالم العربي كله بيحبها وانتي قيمة كبيرة وأكبر من كده، ومينفعش تعملي كدة في نفسك، وشيرين مشكلتها أن اختياراتها غلط وقلبها اللي بيسوقها، وقلبها ضعيف ويتحكم فيها وبيسوقها للغلط وأذى نفسها".

وأضافت: "شابوه أنغام هي ست قوية، ومش هقارن نفسي بيها، ولكن طبعا شرف ليا إن فينا شبه من بعض في حاجات، وإن مشاكلنا الشخصية والعاطفية متأثرش على شغلنا، وشغلنا اللي بيقوينا ويخرجنا من مشاكلنا".