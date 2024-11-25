"قلبك مستحملش الدنيا وقسوتها".. محمد العدل يكشف آخر وصايا الملحن محمد رحيم

ميرنا جميل تنشر صورًا من مسرحية "ألف تيتة وتيتة" وتعلق

كتب- مصطفى حمزة:

كشف المخرج محمد العدل، عن تفاصيل آخر وصية، أوصاه بها المبدع الموسيقي الراحل محمد رحيم، قبل رحيله يوم السبت الماضي.

المخرج محمد العدل، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة للرسالة، وكتب: "آخر رسايل بينا، كان بيوصيني أروح أتابع مع دكتور عماد عوض دكتور القلب اللي بيعالجنا إحنا الاتنين، قلبك مستحملش الدنيا وقسوتها، إنت اللي روحي وقلبي وأكتر من أخ يا رحيم".

الملحن الراحل محمد رحيم، وضع ألحان أغاني مسلسل "عملة نادرة"، التي قدمها المطرب الكبير محمد منير، وكان العمل من إخراج محمد العدل.

ومن المقرر إقامة عزاء الملحن الراحل محمد رحيم، مساء اليوم الإثنين، في قاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.