سعد الصغير يدخل قوائم "إكس" بعد الحكم بحبسه 3 سنوات

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كتب-مصطفى حمزة:

دخل المطرب الشعبي سعد الصغير، قوائم تريند موقع "إكس"، عقب انتهاء جلسة محاكمته التي عقدت اليوم الإثنين.

المطرب الشعبي سعد الصغير، دخل قائمة التريند، عقب إصدار محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، الحكم عليه بالحبس 3 سنوات مع الشغل المشدد، وتغريمه 30 ألف جنيه، بتهمة حيازة مخدر الحشيش.

وقضت المحكمة ببراءة المطرب الشعبي، من تهمة تعاطي مخدر الترامادول.

المطرب الشعبي سعد الصغير، تمت إحالته للمحاكمة، عقب القبض عليه في مطار القاهرة الدولي، عند عودته من الخارج، بعد العثور على سجائر إلكترونية بين متعلقاته، وبها جوهري الحشيش و الترامادول المخدرين بقصد التعاطي .