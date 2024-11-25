تركي آل الشيخ يعلن مد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ليوم إضافي

كتب- هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ليوم إضافي لتنتهي غدا الثلاثاء بدلا من اليوم الإثنين.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "إكس": "تم تمديد يوم إضافي للمسرحية الكوميدية (ألف تيتة وتيتة) من بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان أكرم حسني، 26 نوفمبر".

وكان تركي آل الشيخ، أشاد بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" المعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها ولدينا طلب جدي من الجمهور بالتمديد لها وزيادة العروض.. ستظل Gea وموسم الرياض بدعم القائد الملهم ولي العهد الأمين حفظه الله شعلة من النور تضيء لكل عربي وتعطيه الفرصة لتقديم إبداعه".

وأضاف: "سنظل في ظهر كل عازف موسيقي وكل فنان وكل فرد في منظومة الإنتاج وكل مبدع… في هذه المسرحية كمثال بسيط عمل مكون من مئات الأشخاص ومئات البيوت المفتوحة… حاربوا الظلام بالنور وكونوا داعمين للشباب الطموح وبارقة أمل، المبدع العربي يستحق الكثير، ولا تلتفتوا لأصوات طيور الظلام والحاسدين فقافلتنا معا تسير ولا نسمع لهم صوت".

وكانت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" تصدرت تريند موقع التدوينات "إكس" بالسعودية، قبل عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة على مسرح العلى، والتي يتم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة من يوم 21 نوفمبر إلى 25 نوفمبر الجاري.

وتوجه الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة، بالشكر للجمهور السعودي والمستشار تركي آل الشيخ على دعمه ومساندته عقب انتهاء أحد عروض مسرحية "الف تيتة وتيتة" للنجم أكرم حسني والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال طعيمة: "يا رب نكون قدرنا نمتعكوا زى ما استمتعنا بحضوركم وتفاعلكم مع عرض المسرحية.. الحمد لله المسرحية كلها Sold out من أول يوم لأخر يوم ودى مسؤولية كبيرة يارب نكون قدها، وعاوز أشكر كل اللي ساعدونا وتعبوا عشان نطلع العرض بالشكل اللى تشوفه ده".

وأضاف: "دايما وزى كل يوم من أول عرض ليا هنا في الرياض وده عهد باخده على نفسي انى أشكر صديقى واخويا الغالى معالى المستشار تركي ال الشيخ على الدعم والمساندة".

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.