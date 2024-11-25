الحلفاوي يعلق على اختيار خالد عبدالعزيز رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام

كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على اختيار المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب الأسبق رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "بشرة خير.. اختيار صادف أهله ورضا المتطلعين للأفضل.. كل الدعوات بالتوفيق والنجاح إن شاء الله.. المهندس خالد عبد العزيز ووزير الشباب الأسبق، رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا رقم 518 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة السابق.

وجاء التشكيل كما يلي، وفقا للقرار:

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

خالد محمود عبدالعزيز محمود "رئيسا"

وتضم قائمة الأعضاء كلا من:

1- المستشار عبدالسلام عبدالمجيد عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة.

2- الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

3- الدكتور حسام عبدالمولى صفر ممثلًا للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.

4- عبدالمحسن سلامة عثمان سيف الدين من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

5- علا كمال السيد الشافعي صحفية.

6- عصام الأمير إسماعيل خليل - إعلامي.

7- عادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.