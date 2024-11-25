الليلة.. فاروق فلوكس يتحدث عن غيابه عن الفن في "واحد من الناس"

كتبت- منال الجيوشي

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الإثنين من برنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان فاروق فلوكس ويكشف أسرار وكواليس مشواره الفني في حلقة خاصة

ويفتح فلوكس خزائن أسراره وهل شعر بالظلم خلال مشواره الفني؟، وسبب غيابه عن الفن وهل كان اعتزال إجباري أم اختياري؟ وعن كتابة مذكراته "الزمن وأنا"

كما يكشف عن أسرار خلافه مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وعلاقته الرائعة مع الأستاذ فؤاد المهندس وتجربته في الفوازير مع المهندس وشريهان وثلاثي أضواء المسرح، وسر اتقانه لشخصية الخواجة وأقرب الأعمال إلى قلبه

ويتحدث عن دوره في فيلم "الراقصة والسياسي" وشخصية "ترتر" وهل وافق عليها بسرعة أم تردد في قبولها، ورد فعل الجماهير وتعامله معه بسبب تلك الشخصية كما يتحدث عن حياته الخاصة وحياته بحي عابدين وعلاقته بوالده ووالدته والتي توفت وهو على خشبة المسرح

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الإثنين على شاشة الحياة