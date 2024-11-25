أثارت الغضب.. حقيقة تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة السينمائي

كتب-مصطفى حمزة:

تعرض الفنان حسين فهمي، بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، للهجوم بدعوى تكريم مخرجة تنتمي لحركة المركزية الإفريقية "الأفرو سنتريك"، وهي المخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب.

وشهدت الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انتهت فعالياتها الجمعة الماضي، تكريم المخرج يسري نصر الله، والنجم أحمد عز، والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش "رئيس لجنة التحكيم في المسابقة الدولية".

أما المخرجة التي ثار حولها الجدل، وهي المخرجة الفرنسية السنغالية الأصل ماتي ديوب، جاء ظهورها عقب فوز فيلم "داهومي"، جائزة أفضل فيلم أفريقي، والفيلم من إخراجها وإنتاج فرنسا، السنغال، بنين.

مصدر في إدارة المهرجان، في تصريح خاص لـ"مصراوي" ، قال: "المخرجة لا علاقة لها إطلاقا بالحركة المركزية الإفريقية (الأفرو سنتريك)، ولم تكرم بالدورة أصلا، ربما جاء التشابه فقط من اسم ديوب، وهو أصلا اسم متداول وشهير في السنغال".

ماتي ديوب، التي نالت عن نفس الفيلم، جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وُلدت ونشأت في باريس لأب هو المؤلف الموسيقي السنغالي واسيس ديوب، وأمّ تعمل أيضًا في مجال الفن.

وحصدت المخرجة، الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي عام 2019 عن فيلم "أتلانتيك"، وهو أرفع مكافأة بعد جائزة "السعفة الذهبية".

يذكر أن الفيلم الوثائقي "داهومي" يرصد تفاصيل استعادة بنين 26 عمل فني نهبتها القوات الاستعمارية الفرنسية أواخر القرن الـ 19، في نوفمبر 2021.