"هاجموا والدي بسببي".. ياسمين الخيام تتصدر تريند جوجل

كتبت- منال الجيوشي

تصدرت الفنانة ياسمين الخيام تريند محرك البحث جوجل، بسبب بكائها على والدها الشيخ محمود خليل الحصري.

وقالت الخيام في لقاء مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "أنا بنت الشيخ محمود الحصري، في عهد كانوا بيحرموا فيه كل حاجة، كانت فرصة لبعض المتشددين إنهم يهاجمهوه بسببي وكانت فترة اختبار صعبة".

وكشفت أن اسمها الحقيقي هو "إجلال"، ولكنها استبدلته بـ"ياسمين الخيام"، قائلة: "عشان الناس ترحم هذا الرجل الصالح الطيب

وقالت إن الشيخ محمد الغزالي قال لها إن الغناء كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح.

كما تحدثت الفنانة المعتزلة عن مشوار والدها الراحل منذ صغره، وأنه كان يعتبر نفسه خادم للقرآن الكريم.

وأوضحت أن موهبة والدها في تلاوة القرآن الكريم ظهرت عندما التحق بكتّاب القرية لحفظ القرآن، وكان يمشي على قدميه مسافة 7 كيلو مترات للذهاب إلى المعهد الأزهري، وكان يقرأ القرآن أثناء ذهابه

واختتمت حديثها عن والدها قائلة: "كان يجلس دائمًا تحت شجرة في القرية يستظل بها وهو يحفظ القرآن، وعندما كبر، كان يتوقف من سيارته ويمشي حتى تلك الشجرة إكرامًا لله وللبقعة الطيبة التي كانت سببًا فيما حققه"