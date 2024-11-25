بعد نجاح "ألف تيتة وتيتة".. أكرم حسني: تركي آل الشيخ لديه رؤية فنية وبُعد نظر

كتب-مصطفى حمزة:

أعرب النجم أكرم حسني، عن سعادته بمد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" عقب النجاح الكبير الذي حققته عروض المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

النجم أكرم حسني، تحدث عن تفاصيل نجاح المسرحية، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر "mbc مصر"، مساء أمس الأحد، موضحا ان العمل على المسرحة بدأ منذ 5 شهور.

وأوضح، أن هذه المسرحية هي رابع تعاون مع المنتج والشاعر أمير طعيمة، مؤكدا أن الرؤى بينهما دائما ما تكون متوافقة، ويطمحان لتقديم عمل استثنائي.

وأكد أكرم، سعادته بقرار رئيس هيئة الترفيه بالمملكة تركي آل الشيخ بمد العرض، موضحا أن المستشار تركي أل الشيخ لديه رؤية فنية وبُعد نظر، معبرا عن سعادته بما كتبه عن العمل.

وتابع أكرم حسني: "أنا بتشرف إني بمثل مع بيومي فؤاد ومصطفى غريب وميرنا جميل، ومحمد أوتاكا وهو مخرج الأربع مسرحيات اللي عملتهم في موسم الرياض، وفيه كمان وجوه صاعدة متثبتين موجودين معانا غادة طلعت ومصطفى نعمان، الناس دي كلها أنا بعتبرهم أهلي وأخواتي".

نجاح كبير لمسرحية ألف تيتة وتيتة في موسم الرياض ومد العرض بسبب الإقبال الضخم.. أكرم حسني يكشف تفاصيل هامة



شاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة للاثنين 10م بتوقيت القاهرة من هنا https://t.co/dw22cTIRCQ pic.twitter.com/xs19RCOuI9 — الحكاية (@Elhekayashow) November 24, 2024

المستشار تركي آل الشيخ، كان قد أشاد بمسرحية "ألف تيتة وتيتة"، عبر صفحته في موقع فيسبوك.

وكتب:"سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها ولدينا طلب جدي من الجمهور بالتمديد لها وزيادة العروض.. ستظل Gea وموسم الرياض بدعم القائد الملهم ولي العهد الأمين حفظه الله شعلة من النور تضيء لكل عربي وتعطيه الفرصة لتقديم إبداعه".

وأضاف: "سنظل في ظهر كل عازف موسيقي وكل فنان وكل فرد في منظومة الإنتاج وكل مبدع… في هذه المسرحية كمثال بسيط عمل مكون من مئات الأشخاص ومئات البيوت المفتوحة… حاربوا الظلام بالنور وكونوا داعمين للشباب الطموح وبارقة أمل، المبدع العربي يستحق الكثير، ولا تلتفتوا لأصوات طيور الظلام والحاسدين فقافلتنا معا تسير ولا نسمع لهم صوت".

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ، يشارك في بطولتها أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وميرنا جميل، ومصطفى غريب، وغادة طلعت، ومن تأليف أحمد سعد والي وطه زغلول ومهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.