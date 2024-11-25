أحدهم سيخرج قريبا.. 3 نجوم في قفص الاتهام

كتب- هاني صابر:

يتواجد حاليا 3 نجوم في قفص الاتهام، حيث يواجه المطرب سعد الصغير تهمة تعاطي المخدرات، بينما يواجه المطرب عصام صاصا تهمة قضية تزوير توكيل رسمي، فيما يواجه الفنان أحمد جلال عبدالقوي تهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

ونستعرض لكم تفاصيل التهم الموجهة للنجوم الثلاثة في السطور التالية:

سعد الصغير

يتواجد المطرب سعد الصغير، داخل قفص الاتهام بتهمة تعاطي المخدرات، ويواجه "سعد" تهمة ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، ألقت القبض على المطرب سعد الصغير بعد عودته من الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي.

وتم العثور بحوزة سعد الصغير على مواد مخدرة تشمل زيت الماريجوانا وسجائر إلكترونية، وتم تحرير محضر بالحادثة، وأحيلت الواقعة إلى الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

وكانت تحقيقات النيابة وجهت سؤالا لثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا أن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.

عصام صاصا

يتواجد مطرب المهرجانات عصام صاصا، في قفص الاتهام بتهمة قضية تزوير توكيل.

وكانت جنايات الجيزة بزينهم، عاقبت مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا وشقيقه "محمد" بالحبس عام مع الشغل، والسجن 10 سنوات للمتهمين الآخرين في واقعة تزوير محرر رسمي.

أحمد جلال عبدالقوي

يتواجد الفنان أحمد جلال عبدالقوي، داخل قفص الاتهام بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

ومن المقرر أن يخرج أحمد عبدالقوي قريبا من محبسه، ليستعيد نشاطه الفني من جديد، وذلك بعدما تم ترحيله وحبسه في يونيو الماضي.

وقضت محكمة شمال الجيزة في سبتمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان أحمد جلال عبدالقوي، وتخفيف الحكم بحبسه 6 أشهر بدلا من سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكانت محكمة شمال الجيزة، قضت في وقت سابق بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد جلال عبد القوي نجم مسلسل "حضرة المتهم أبي" لإحرازه جوهر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.