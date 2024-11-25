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عمرو عرفة لـ محمد صلاح بعد تألقه بالدوري الإنجليزي: "ربنا يزود في إنذاراتك"

11:28 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024

محمد صلاح

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كتب- هاني صابر:

وجه المخرج عمرو عرفة، رسالة لـ محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي بعد تألقه في الدوري الإنجليزي، وبمباراة أمس أمام فريق ساوثهامبتون.

ونشر عرفة، صورة لـ صلاح من مباراة ساوثهامبتون، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "خد ٩ إنذارات في تاريخه في البريميرليج ٥ منهم عشان قلع التيشرت .. ربنا يزود في إنذاراتك يا صلاح".

وتألق محمد صلاح في لقاء فريقه ليفربول أمس وحقق معه انتصارا على فريق ساوثهامبتون، وانتهت المباراة بنتيجة 3/2 ، وسجل صلاح هدفين باللقاء.

عمرو عرفة محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول الإنجليزي ساوثهامبتون
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