الخميس.. وزارة الثقافة تناقش "مناهضة العنف ضد المرأة" بملتقى الهناجر الثقافي

كتبت- منال الجيوشي

تقيم وزارة الثقافة من خلال قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الذى يأتي هذا الشهر تحت عنوان "مناهضة العنف ضد المرأة ومكافحة الفساد "، وذلك في السابعة والنصف من مساء يوم الخميس ٢٨ نوفمبر الجاري بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث فى الملتقى الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، الكاتب والمحلل السياسي هاني الجمل رئيس وحدة الدراسات الدولية والاستراتيجية بمركز العرب، الأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية وعضوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة أم كلثوم شلش مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، الإعلامية أمل نعمان المذيعة بالتليفزيون المصري، المطربة ياسمين علي

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية تقدمها المطربة "آيه عبد الله" بمصاحبة فرقتها الموسيقية.