حدث بالفن| موعد عزاء فنان وزوجة مطرب تهاجم ويجز ونجوم الفن في جنازة محمد رحيم
12:02 ص الإثنين 25 نوفمبر 2024
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ 25 صورة لنجوم الفن في جنازة محمد رحيم، موعد ومكان عزاء الراحل محمد رحيم، مجدي الجلاد ناعيا محمد رحيم، قصة سؤال محرج من ميرفت أمين لـ سعاد حسني، زوجة رامي صبري ترد على ويجز، شقيق محمد رحيم يحسم الجدل ويكشف أسباب وفاته، وغيرها من الأخبار.
تامر حسين محمد رحيم رامي صبري ويجز شيرين عادل يسرا رابح صقر موسم الرياض ميرفت أمين سعاد حسني محمد ممدوح أحمد حلمي مجدي الجلاد حميد الشاعري نجوم الفن
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