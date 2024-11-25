عبير صبري أنيقة ودوللي شاهين داخل سيارتها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

يسرا لـ"مصراوي": سعيدة بتكريمي من "الجولدن جلوب".. وعمر الشريف لن

بالأسود.. نادين نجيم تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي تنشر صورًا رفقة كريم عبدالعزيز ويسرا من حفل ختام مهرجان

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

عبير صبري

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وظهرت بفستان طويل باللون الأبيض.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم بمكياج هادئ، ونشرت الصورة عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

ناهد السباعي

شاركت الفنانة ناهد السباعي متابعيها، صورًا جديدة لها، وظهرت من كواليس مسلسل "نقطة سودة"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

دوللي شاهين

نشرت الفنانة دوللي شاهين، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت داخل سيارتها.

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة له، من كواليس مسلسل "أشغال شقة"، وظهر مع أبطال العمل، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها، صورًا جديدة من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، وظهرت مع ابنه شقيقتها إلهام صفي الدين، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

سارة الشيمي

ظهرت الفنانة سارة الشيمي بدون مكياج، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

جلال زكي

شارك الفنان جلال زكي متابعيه، أحدث ظهور له، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بملابس كاجوال.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة ارتدت خلالها جاكيت جلد وبنطلون باللون الأسود".

لقاء الخميسي

ظهرت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة جذابة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأحمر.