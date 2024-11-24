أرملة الملحن محمد رحيم: زوجي مات على سريره والوفاة طبيعية

كتب- حسن مرسي:

أكدت أنوسة كوته، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، أن حالة الوفاة كانت في منزله وسريره، وحزنت كثيرًا بسبب تأخر إجراءات الدفن، قائلة: "كنت انتظر استقبال الوفاة بالحزن وليس بالتوجه للنيابة والوفاة كانت طبيعية وبتأكيد من الطب الشرعي".

وأضافت "كوته"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "تقرير الوفاة أثبت أن وفاة محمد رحيم طبيعية، ولم يكن هناك أي سبب".

وتابعت: "كلمني قبل الوفاة قالي أنا تعبان قولتله قوم نام وأنا كنت مسافرة لحظة وفاة زوجي.. آخر مرة شوفته كان قبلها بـ3 أيام، وأنا عايشة معاه وكنت مضطرة للسفر لأول مرة".

وأوضحت أنه لم تكن هناك أية سحجات أو كدمات في جثمان زوجها، مضيفة: "حزنت من كل الأخبار الكاذبة بوجود شبهة جنائية في وفاة زوجي.. وزوجي توفى في سريره كنت عايزة أعيش أجواء الحزن".

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