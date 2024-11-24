ليلى علوي تنشر صورًا رفقة كريم عبدالعزيز ويسرا من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة ليلى علوي متابعيها، على "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عقب انتهاء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ونشرت ليلى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، رفقة نجوم الفن، خالد النبوي، إلهام شاهين، كريم عبدالعزيز، شريف منير، إلهام شاهين، يسرا، سيد رجب، تامر مرسي رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وغيرهم.

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أقيم مساء الجمعة الماضية 22 نوفمبر حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 برئاسة النجم حسين فهمي، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.

ووجه حسين فهمي الشكر لكل فريق عمل الدورة 45 لقيامهم بمجهود كبير لظهور المهرجان بهذا المستوى كما قدم الشكر لمخرج حفل الافتتاح والختام محمد حمدي ولكل شخص شارك في إخراج هذه الصورة.

وكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة ضمت المخرج المصري يسري نصر الله، الذي منح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما تم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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