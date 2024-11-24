بالصور.. ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

حميد الشاعري و"الكينج" وجنات.. 25 صورة لنجوم الفن في جنازة محمد رحيم

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة ريم سامي الأنظار، في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ريم، جلسة تصوير لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عشاء المشاهير والشخصيات العامة في حفل تيك توك".

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "ايه الحلاوة والشياكة دي راقية"، "ايه الحلاوة دي"، قمر وجميلة"، "ما شاء الله جميلة".

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يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.

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