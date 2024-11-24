"مكنش فيه في إحساسه ولا طيبة قلبه".. تامر عاشور ينعى الملحن محمد رحيم

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان تامر عاشور، الملحن محمد رحيم، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، عن عمر ناهز الـ45 عامًا.

وكتب عاشور، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "مكنش فيه في إحساسه ولا طيبة قلبه ولا خفة دمه وطريقته وكل أيامه كانت نجاح وامتنان وحمد ومش أي نجاح لا نجاحات أكبر وأكتر من أي فنان في جيله واستمرارية مفيش أغنية بتحبوها مش لحن رحيم مُنتهى الرُقي والثقافة الفنية واللباقة".

وتابع: "ربنا يرحمك ويغفرلك ويديك على قد ابتسامتك ونيّتك الحلوة، عمري ما شفته مبيضحكش عمره ما اتكلم كلمة وحشة كان كل همه النجاح وربنا ادهوله من أول يوم لأخر يوم، أنا بحبك قوي من قلبي، ربنا يغفرلك".

وأعلنت أسرة الراحل الملحن محمد رحيم عن موعد ومكان العزاء، وكتبت أنوسة كوتة، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله العزاء غدا الاثنين، الموافق 25 نوفمبر 2024، للمغفور له الموسيقار محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب".

الملحن الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا أمس السبت عن عمر 45 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم الأحد، في مسجد الشرطة، وسط حضور نخبة من رموز الموسيقى والأغنية، في مقدمتهم محمد منير، حميد الشاعري، وتامر حسني، وحسن الشافعي.

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