"الملحن العبقري".. تامر حسين ينشر آخر فيديو جمعة بـ الملحن محمد رحيم قبل وفاته

كتب - معتز عباس:

كشف الشاعر تامر حسين، آخر لقاء جمعه بـ الملحن الراحل محمد رحيم، في إجازة الصيف الماضي

ونشر حسين، مقطع فيديو، من لقاءه بـمحمد رحيم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "ياحبيبى يارحيم، أخر فيديو بينا في الصيف".

وتحدث تامر حسين لـ رحيم، قائلًا: "العبقري وراك وراك برضة"، ليرد عليه رحيم قائلًا: "يا جماعة ده اسمه صاحب الذوق العالي، والنهاردة كاتب أغنية الذوق عالي باسمه غناء الكينج محمد منير والنجم تامر حسني".

ورد عليه تامر حسين، قائلًا: "أنا أتشرف أنك العبقري بتاعنا والكينج محمد محمد منير وصديقي نجم كبير زي تامر حسني، والجديد أني مع محمد رحيم العبقري اللي مكسر الدنيا في الألحان".

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ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح أمس السبت،حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه، جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينا"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".

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