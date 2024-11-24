وليد توفيق يهنئ تركي آل الشيخ بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا

كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان اللبناني وليد توفيق، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحصوله على جائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في العقد الأخير.

وكتب وليد، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أبارك لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، فوزه الشخصية الأكثر تأثيرًا في العقد الأخير، ألف مبروك أبو ناصر الغالي، تقدير لاقى أهله".

من ناحية أخرى، روج المستشار تركي آل الشيخ لعدد من الفعاليات والأحداث الفنية بموسم الرياض خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، "شمس وقمر"، حفل المطربة أصالة.

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