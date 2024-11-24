"هنتقابل تاني ومفيش بعدها فراق".. حسام حبيب ينعى الملحن محمد رحيم

كتب - معتز عباس:

نعي المطرب حسام حبيب، الملحن محمد رحيم الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 23 نوفمبر.

وكتب حسام، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "حبيبي و اخويا صاحب الفضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى، أول حد صدق فيا واداني كل الدعم والثقة، وهو اللى صاحب الفضل، اني اكون موجود فى الوسط الموسيقى".

وأضاف: "صاحب الموهبة الجبارة اللي اتعلمت منها كتير ولسه بتعلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، يا صاحبي هنتقابل تاني إن شاء الله ومفيش بعدها فراق.. بحبك".

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ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح اليوم السبت،حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

وكان الفنان الراحل قد طرح مؤخرًا أغنية "بنت اللذينا"التي كتبها ولحنها ووزعها بنفسه، وذلك عبر قناته على "يوتيوب".

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