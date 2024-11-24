مي عمر تنشر صورة رومانسية مع محمد سامي.. والجمهور: "أفضل زوجين على الإطلاق"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، رفقة زوجها المخرج محمد سامي.

ونشرت مي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وضعت إيموجي "قلب".

وانهالت تعليقات نجوم الفن على الصورة، أبرزهم شيماء سيف، عصام السقا، أحمد زاهر، الإعلامية أسماء إبراهيم، وشريهان أبو الحسن.

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحبكما أنتما الاثنين"، "يا عيوني، ما شاء الله عليكم"، "ربنا يحفظكم"، " ربنا يبارك فيكم"، "لما الجمال والنجاح يجتمعوا"، "الزوجين المفضلين إلى الأبد"، "أفضل زوجين على الإطلاق".

وتجسد مي عمر بأحداث المسلسل شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنان ماجد المصري، الفنانة هالة صدقي، الفنان إدوارد، الفنانة إنتصار، الفنانة دينا، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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