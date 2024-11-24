شقيق محمد رحيم يحسم الجدل ويكشف أسباب وفاته (فيديو)

كتب - معتز عباس:

أكد الدكتور طاهر رحيم، شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، أن وفاة شقيقة كانت طبيعية، ولا توجد أي شبهة جنائية كما تردد على السوشيال ميديا مؤخرًا.

وأضاف رحيم"، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "محمد رحيم اتوفى بشكل طبيعي، الراجل اتوفى في ميعاده اللي ربنا كتبهوله، ولكل أجل كتاب".

وأضاف: "محمد رحيم قدم إبداعات وعاش حياة فنية حافلة بالاحترام وحب الناس، كان راجل محترم الناس كلها بتحبه، نجم غير عادي حقق نجاحات غير عادية، ربنا كرمه أحسن كرم في حياته، ربنا توفاه في العمر اللي مكتوب له كانت وفاته بشكل طبيعي".

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وشيع، اليوم الأحد، جثمان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: المطرب حلمي عبدالباقي، الفنانة هند عاكف، المطرب محمد حماقي، الملحن عزيز الشافعي، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، الفنانة لقاء سويدان، المنشد محمود التهامي.

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