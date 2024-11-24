هل تأخرت جنازة الملحن محمد رحيم عن موعدها؟.. مصطفى كامل يجيب (فيديو)

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب مصطفى كامل، نقيب نقابة المهن الموسيقية، عن حقيقة تأخر جنازة الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال "مصطفى"، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "محمد رحيم كان شخص وأخ جميل وإنسان مهذب، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويصبر أهله".

وأضافت: "الكلام المنتشر عن تأخر الدفن مش مظبوط، إجراءات عادية، وأسرة محمد رحيم كلها كانت موجودة".





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وشيع، اليوم الأحد، جثمان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: المطرب حلمي عبدالباقي، الفنانة هند عاكف، المطرب محمد حماقي، الملحن عزيز الشافعي، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، الفنانة لقاء سويدان، المنشد محمود التهامي.

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