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هل تأخرت جنازة الملحن محمد رحيم عن موعدها؟.. مصطفى كامل يجيب (فيديو)

07:09 م الأحد 24 نوفمبر 2024

جنازة محمد رحيم

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كتب - معتز عباس:

كشف المطرب مصطفى كامل، نقيب نقابة المهن الموسيقية، عن حقيقة تأخر جنازة الملحن الراحل محمد رحيم.

وقال "مصطفى"، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "محمد رحيم كان شخص وأخ جميل وإنسان مهذب، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويصبر أهله".

وأضافت: "الكلام المنتشر عن تأخر الدفن مش مظبوط، إجراءات عادية، وأسرة محمد رحيم كلها كانت موجودة".

وشيع، اليوم الأحد، جثمان الراحل محمد رحيم من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وشهدت الجنازة تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: المطرب حلمي عبدالباقي، الفنانة هند عاكف، المطرب محمد حماقي، الملحن عزيز الشافعي، نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، الفنانة لقاء سويدان، المنشد محمود التهامي.

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