"أنت مش على الخريطة".. زوجة رامي صبري ترد على ويجز

كتب - معتز عباس:

ردت شيرين عادل، زوجة المطرب رامي صبري، على الانتقادات التي أطلقها مطرب الراب ويجز على زوجها بعد تصريحاته الأخيرة في برنامج تلفزيوني.

ونشرت شيرين عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من حديث زوجها رامي صبري، وعلقت: "ده جزء من الحلقة اللى رامى اتكلم فيها عن الراب.. ومن هنا ورايح مش هسكت وهرد على أي حد يفكر يتكلم عنه تاني بأي طريقة مش عجباني".

وأضافت: "أولًا رامي اتسال سؤال في برنامج ورد وعنده كل الصلاحية لأى رد أو إجابة على أي سؤال يعني مفيش أي مانع يخلي رامي لما يتسأل سؤال ميجاوبش، وثانيا رامي صبري ده يا حضرت فنان من أهم الفنانين في الوطن العربي ومن أهم الأصوات، ده لو حضرتك مش معانا في مجال المزيكا وبعدين والله يا ريت رايى عنده الوقت بتاع حضرتك الفاضي أوي بتاع ٥ شهور فاضي يا ريت كنا نتمنى".

وأكملت:"أما بقى موضوع رامي رقم كام، ده هو الحقيقة مش شاغل بال رامى أوي بس لو حضرتك شايف إن رامي رقم ١٩ مع الأسف الشديد لازم أقول لحضرتك تبقى أنت مش موجود على الخريطة من الأساس.. أغنية واحدة من رامى صبرى واحدة بس تعمل تاريخ لناس، محتاج تذاكر كويس وتعرف انت بتتكلم عن مين، قبل ما تتكلم لأنك واضح انك عندك شغل تاني غير المزيكا".

وأردفت: "لأنك لو جوا الشغلانة كنت مش هتقول ولا كلمة من الكلام ده علشان الناس متضحكش عليك لأنك اتكلمت عن فنان بجد مش جاي يهزر، وأخيرًا لما تحب تعمل دعاية لأغنيتك الجديدة أبعد عن اسم رامي صبري، أنا عارفة إن اسمه ممكن يخلي الأغنية ترند بس حاول الأغنية بتاعتك الجديدة تعتمد فيها على نفسك".

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وكان مطرب الراب ويجز، انتقد تصريح الفنان رامي صبري بشأن من هم أهم نجوم الغناء في مصر، إذ أكد الأخير أن اسمه يأتي في قائمة أهم 5 نجوم في مصر، وأن أهم 5 مغنيين في مصر، هم: عمرو دياب وتامر حسني وحماقي ورامي صبري وقال على حد قوله: "مفيش حد تاني".

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