يسرا لـ"مصراوي": سعيدة بتكريمي من "الجولدن جلوب".. وعمر الشريف لن يتكرر

إلهام شاهين مع نجوم الفن في حفل مهرجان القاهرة السينمائي بعد ختام

كتبت- منى الموجي:

احتفلت النجمة يسرا بتكريمها ومنحها جائزة Golden Globes العالمية، وعبرت عن سعادتها بإقامة الحدث على أرض مصر.

وقالت يسرا في تصريح خاص لـ"مصراوي": "شكرا لمجلة enigma وللقائمين على جائزة جولدن جلوب العالمية، وللفنان حسين فهمي، الذي وجه الدعوة للسيدة هيلين رئيسة الجولدن جلوب"، مشددة على أن إقامة حفل توزيع الجائزة في مصر، ومنحها لها وللنجم حسين فهمي شيء جميل تتشرف به، خاصة وأن التكريم يحمل اسم العالمي عمر الشريف.

وأشارت إلى أن الجائزة تُمنح لأصحاب التاريخ المشرف ومن يستحقون التكريم، وعن عمر الشريف، قالت "نجم لن يتكرر أخذ الجولدن جلوب في حياته، وإطلاق اسمه على الجائزة شرف كبير".

وعن جديدها الفترة المُقبلة، أكدت أن لديها أكثر من سيناريو للسينما والتليفزيون، ولكنها لم تستقر حتى الآن على العمل الذي ستقدمه للجمهور، وهل سيكون مسلسل للمشاركة في رمضان 2025، أم أن الوقت بات متأخرا على اللحاق بالسباق الرمضاني، خاصة مع ارتباطها بالسفر وعدم وجود الوقت الكافي الذي يحتاجه تحضير العمل.

كما علقت يسرا على تجربة "ملك والشاطر" التي عادت من خلالها للمسرح بعد غياب أكثر من 20 عاما، وجمعتها بالنجم أحمد عز، قبل عدة أشهر، وعُرضت في المملكة العربية السعودية، ووصفتها بأنها من أحلى التجارب، مضيفة "سعيدة بالتجربة وبالتعاون مع أحمد عز، هو فنان كبير وإنسان عظيم، تربطنا صلة كبيرة جدا ومن أعز أصدقائي".

جدير بالذكر أن مسرحية "ملك والشاطر" شارك في بطولتها إلى جانب يسرا وأحمد عز، النجوم: سيد رجب، شيماء سيف، مصطفى غريب، تأليف وإخراج محمد المحمدي.