تعرف على موعد ومكان عزاء الراحل محمد رحيم

كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت مدربة الأسود أنوسة كوتة، عن موعد ومكان عزاء زوجها الراحل الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت.

أنوسة كوتة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله العزاء غدا الاثنين، الموافق 25 نوفمبر 2024، للمغفور له الموسيقار محمد رحيم، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الرزاق بعد صلاة المغرب"

الملحن الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا أمس السبت عن عمر 45 عاما، وأقيمت صلاة الجنازة اليوم الأحد، في مسجد الشرطة، وسط حضور نخبة من رموز الموسيقى والأغنية، في مقدمتهم محمد منير، حميد الشاعري، وتامر حسني، وحسن الشافعي.