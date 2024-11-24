تأجيل حفل رابح صقر في موسم الرياض بسبب وفاة ابن شقيقته وإصابة نجله

كتبت- سهيلة أسامة:

تصدر اسم الفنان السعودي رابح صقر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد وفاة ابن شقيقته وإصابة نجله في حادث سير، مساء أمس السبت.

وأعلن الحساب الرسمي لـ موسم الرياض، عن تأجيل حفل الفنان رابح صقر، وكتب عبر الحساب بموقع "إنستجرام": "جمهورنا الكريم.. لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، سيتم تأجيل ليلة رابح صقر (جلسة) المقرر إقامتها يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 ضمن حفلات موسم الرياض 2024-25 على مسرح محمد عبده أرينا إلى وقت لاحق".

وحرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على تقديم واجب العزاء للفنان رابح صقر، وكتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي"إكس": "خالص العزاء للفنان الكبير رابح صقر في وفاة ابن أخته في حادث، والعزاء موصول لأهل الفقيد، وتمنياتي بالشفاء العاجل لابنه صقر من هذا الحادث".

جدير بالذكر أن الحفل الذي كان من المقرر إقامته مساء يوم الجمعة 29 نوفمبر، شهد إقبال كبير من الجمهور على شراء التذاكر.

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