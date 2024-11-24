بوسي تحكي عن بدايتها الفنية: "مدرستش موسيقى وأول أجر ليا 15 جنيه"

كتبت- نوران أسامة:

كشفت المطربة بوسي، عن بدايتها الفنية وأول أجر تقاضته، وذلك خلال لقائها في بودكاست "عندي سؤال" مع محمد قيس المعروض عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وقالت بوسي: "أنا أول ما اشتغلت، اشتغلت مع حد اسمه حسام أبو السعود ده كان فرقة موسيقية بتشتغل في الأفراح، ودايما شغله كان في بلد ديرب نجم بعد الزقازيق بشوية، وأنا كنت ما بين فنان وفنان بقول أغنية، وكان وقتها كان ألبوم تامر حسني وشيرين، وكنت بغني حاجات لشيرين لإن هي العشق من زمان بحبها جدًا صوتها مفيش زيه، هي كتلة مشاعر وإحساس".

وتابعت: "ومدرستش الموسيقى وأخدت الخبرة من المسرح، وأول أجر كان 15 جنيه، ووقتها كان مبلغ، وقعدت مع الفرقة دي سنة، وبعدين اشتغلت صولو وبقى ليا اسمي، وأول يوم نزلت فيه وكنت باخد قد اللي بقالوا 10 سنين في الشغلانة، وكنت أعلى أجر في الزقازيق، وبعدين نزلت شارع الهرم لأن موضة الدي جي ظهرت والناس بدأت تشوف أجور المطربين غالية، وده أسوأ قرار أخدته".

وطرحت بوسي مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "عقبالكو"عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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